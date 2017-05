Asyik, Saint Seiya Bakal Hadir dalam Versi Live-Action

TOKYO - Kabar ini bisa jadi sangat membahagikan atau membuat banyak orang khawatir. Situs Eiga baru saja melansir laporan bahwa sebuah film live action Hollywood yang diangkat dari manga karya Masami Kurumada, yaitu Saint Seiya, sudah mendapatkan lampu hijau.

Dilansir Sindonews, film ini bakal disutradarai Tomek Baginski, yang sebelumnya membesut animasi pendek Katedra. Film ini diproduseri Toei Animation dan A Really Good Film Company (ARGF), sebuah perusahaan distribusi film asal China. Sedangkan, Kurumada akan menjadi produser eksekutif bersama Kozo Morishita dari Toei Animation, Tim Kwok dari Convergence Entertainment dan Miguel Faura.

“Saint Seiya adalah karya animasi yang dicintai para fansnya di seluruh dunia sejak lama. Saya sangat senang bisa menawarkan karya ini kepada semua audiens di seluruh dunia dengan bekerja sama dengan ARGF dan pada saat ini, saya berharap karya lain akan berlanjut,” papar Morishita seperti dikutip Eiga.

Film ini akan mengisahkan tentang Seiya, seorang manusia yang dilatih untuk mendapatkan baju sakti Pegasus. Dia bergabung dengan para Saint, sekelompok pejuang yang harus membela alam semesta dan reinkarnasi dewi Athena.

Dikutip dari Anime News Network, Kurumada menerbitkan manga asli Saint Seiya dari 1986—1990. Manga ini telah menginspirasi sejumlah animasi televisi, OVA, film anime dan manga spin-off. Seri aslinya terjual hingga 35 juta eksemplar. Manga spin-off Saint Seiya: Saintia Sho saat ini mendapatkan sebuah anime.

Viz Media mempublikasikan manga aslinya dalam bahasa Inggris dengan judul Saint Saiya: Knights of the Zodiac (Ksatria Zodiak). ADV Films merilis adaptasi anime Toei Animation dengan judul Knights of the Zodiac dan kemudian merilisnya tanpa editan dengan judul Saint Seiya. New Video Group juga merilis serial itu dalam bentuk DVD.

Sebelumnya, ada beberapa adaptasi anime live action di Hollywood. Death Note akan datang ke Netflix tahun ini dan Ghost In The Shell jeblok di box office. Banyak fans anime yang tidak terkesan dengan adaptasi tersebut dan adaptasi anime live action Barat tak jarang dipandang negatif. Lantas bagaimana dengan film ini? Kita tunggu saja kelanjutannya!