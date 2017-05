Angela Bassett Belum Dapat Peran di Mission Impossible 6, Kok Bisa?

LOS ANGELES - Angela Bassett yang dikenal dengan perannya sebagai Tina Turner dalam film biografi What's Love Got to Do With It. Kini, Angela dikabarkan telah mendapat proyek untuk film Mission Impossible 6 bersama Tom Cruise.

Dilansir Sindonews, peran Angela hingga saat ini belum diketahui. Sementara, Cruise akan kembali sebagai Ethan Hunt, agen rahasia dunia yang selalu meloloskan diri dalam situasi sulit. Sutradara Christopher McQuarrie juga setuju untuk kembali berada di belakang layar.

Pihak yang terlibat dalam film ini, antara lain Don Granger, JJ Abrams, dan David Ellison dan Dana Goldberg dari Skydance Productions.

Namun, Jeremy Renner tidak akan mengulangi perannya sebagai Direktur Operasi Bidang IMF William Brandt karena jadwalnya bentrok dengan Avengers: Infinity War, di mana dia akan bermain Hawkeye lagi.

Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Alec Baldwin dan Sean Harris juga akan kembali tampil di film yang rencananya dirilis pada Juli 2018.