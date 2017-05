Kesalahan Teknis Tak Buat Fans Berhenti Bernyanyi Bareng Boyzlife

JAKARTA - Di balik keseruan konser Boyzlife yang menelimuti malam di Lagoon Garden, Sultan Hotel, Jakarta Selatan pada Minggu (21/5/2017), terdapat kejanggalan pada bagian pembuka dan akhir.

Saat Delon selesai 'membakar' panggung dengan tiga buah lagu, tiba waktunya host Indra Bekti mempersembahkan Boyzlife untuk memulai aksinya.

Namun, belum sempat terdengar suara sapaan, microphone yang dipegang Brian McFadden tak berfungsi untuk beberapa detik. Hingga akhirnya Keith Dufft yang membuka sapaan.

"Hello Jakarta!" ujar Keith yang kemudian langsung menyanyikan lagu World of Our Own milik Westlife.

Gayung bersambut, para penonton melantunkan bagian reff lagu dan membuat keduanya membiarkan mereka bernyanyi sambil menyodorkan mic.

Selang beberapa lagu dan setelah menyanyikan Uptown Girl, mereka berpamitan kepada penonton yang kemudiam mendapat teriakan 'we want more'. Tak lama kemudian, Brian muncul sendiri membuka panggung kembali dengan lagu Flying Without Wings.

"Do you wants more?" ujar Brian.

Kejadian tak diharapkan kembali terjadi, nyanyian Brian terhenti di bait kedua lagu atas permintaanya.

"Aku enggak bisa lanjut nyanyi tanpa dia," ujar Brian yang mendapat sambutan kehadiran Keith.

Belum sempat menyelesaikan medley Flying Without Wings dan No Matter What, tiba-tiba kesalahan teknis terjadi kembali. Musik dan microphone tak berfungsi.

Penonton bagian depan bisa melihat jelas bahwa Keith melempar jas miliknya ke belakang panggung dan mengenai salah satu kru. Tak hanya sampai disitu, personel Boyzone tersebut membuat aksi menghebohkan dengan jalan sendiri tanpa pengawalan sekuriti ke panggung kecil kamera utama.

Ia dan Brian terus melanjutkan lantunan lagu medley mereka seperti You Needed Me, Queen of My Heart, Worda, Fool Again, If I Let You Go dan lainnya.

Lagi, musik dan microphone kembali terhenti kesekian kalinya. Meski tanpa musik, para fans mengiringi dengan nyanyian suara mereka yang semakin keras.

"Sorry guys," ujar Brian di sela-sela lagu.

Suasana mulai mencair, Brian dan Keith telah mengembalikan senyumnya ketika mendapat sambutan suara nyanyian para penonton hingga lagu selesai.

Terkait kesalahan teknis tersebut, pihak promotor langsung memberikan klarifikasi usai konser. David selaku Managing Director dari Fullcolor Entertainment. Sembari melayangkan permohonan maaf, ia menjelaskan bahwa ini kali pertama mereka mengalami kesalahan teknis lantaran pada konser yang dijalani seperti MLTR, Boyzone, dan Air Supply.

"Kesalahan teknis tadi, petama saya sorry banget di lagu terakhir. Kayaknya itu ada kabel yang kecopot (dan) ketendang karena banyak orang yang bolak balik di belakang," ujar David.

Setelah dilakukan penecekan, David menjelaskan bahwa persembahan lagu medley di akhir konser terjadi karena kesalahan sistem yang menyetel lagu maju-mundur. Meski begitu, ia mengatakan di balik kesalahan yang terjadi para penonton dan Boyzlife terpuaskan oleh konser tersebut.

"Mungkin di lagu medley ada sempat stop lagu-buka-stop lagu-buka mungkin itu sistemnya breakdown dan error. Tapi senang banget Boyzone performnya bagus banget. Mereka baik banget, semua happy walaupun semua yang terjadi. Apapun yang terjadi mungkin terjadi tapi dont worry karena malam hari ini kita bisa dengerin Boyzone, Westlife dan lainnya," jelasnya.