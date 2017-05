Fans Cilik Menangis Diajak Boyzlife Nyanyi di Atas Panggung

JAKARTA - Boyzlife sukses menyapa para penggemarnya di Indonesia pada Minggu (21/5/2017) malam di Lagoon Garden, Sultan Hotel, Jakarta Selatan.

Para penonton yang hadir rata-rata tampak berusia 20an dan besar di era 90an, sesuai dengan masa kejayaan Boyzone dan Westlife.

Namun, ada yang menarik pada saat konser berlangsung. Keith Duffy melihat seorang gadis cilik menangis sambil menyanyikan lagu berjudul Words dengan fasih.

Personel Boyzone tersebut takjub dan langsung memboyong fans kecil mereka ke atas panggung. Brian McFadden memberikan microphone-nya dan membiarkan gadis bernama Kayla tersebut bernyanyi sambil menangis terisak-isak.

"She's briliant. Jakarta You got talent," ujar Keith.

"She's amazing," tumpal Brian.

Tak hanya sekali, Brian dan Keith kembali mengajak Kayla ke atas panggung usai menyanyikan lagu Mandy. Keith pun berkesempatan berbincang dengan Kayla.

"I'm really happy. I'm okay," ujar Kayla yang kemudian tos bersama Brian.

Setelah menyanyikan lagu Love The Way You Love Me, Queen of My Heart, dan You Needed Me. Tiba saatnya mereka membawakan lagu hits Boyzone lagi berjudul No Matter What.

Brian mengajak Kayla ke atas panggung yang masih menangis dan bernyanyi bersama untuk bagian pembuka lagu tersebut. No Matter What ditutup dengan lirik bahasa latin dan beatbox oleh Brian.