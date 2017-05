Delon Jadi "Pemanas" Konser Boyzlife

JAKARTA - Konser Boyzlife di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta, pada Minggu (21/5/2017) dibuka dengan penampilan Delon Thamrin.

Penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol tersebut memanaskan panggung sebelum Brian McFadden dan Keith Duffy beraksi. Ia membuka aksi dengan menyanyikan lagu You Raise Me Up dan Indah Pada Waktunya.

"Mungkin sudah pada enggak sabar. Izinkan saya menyanyi satu lagu lagi. Lagu ini untuk pecinta Boyzlife," ujar Delon.

Ia menutup penampilannya dengan membawakan lagu kejayaan di masa Indonesian Idol yang berjudul Karena Cinta. Tepuk tangan penonton pun memeriahkan aksinya.