Hiks, Jupe Harus Dioperasi Lagi

Peluk erat kamu sayangku @juliaperrezz biar di lancar kan operasi nya, Tuhan angkat lah penyakit nya, dan biarlah kami berkumpul kembali seperti dulu, hamba memohon segala kemurahan hatiMu 😭😭😭, yuli lo kuatttt, kamu harus kuat, peluk erat selalu, lawannnnnnn semua nya ya sayang, di tinggal kerja dulu ya sayang, gw selalu kangennnnn looooooooo, klo di sebelah lo gw nangis, malah tangan lo yg selalu hapus air mata gw, dan selalu bilang jng nangis 😭😭😭, Miss u my jupe ❀️❀️❀️ . . #rubenonsu #realbensu #justruben #jalani_nikmati_syukuri #janganlupabahagia #senyuminaja

A post shared by Ruben Onsu (@ruben_onsu) on May 19, 2017 at 4:29am PDT