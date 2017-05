FOTO: Jessica Iskandar Bersyukur Selalu Menikmati Momen Indah Bersama El Barack

Kami adalah sepasang ibu dan anak paling bahagia. Kami menghabiskan waktu berdua. Setengah waktu yang kami miliki untuk berlibur. Karena dunia luar terlalu indah. Tuhan telah menciptakan keanekaragaman yang sungguh indah. Maka ketika kami ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kami menikmati karya-karyanya. Dengan itu kami banyak bersyukur. Dimanapun! Kapanpun! #momandson @inijedar X @alexanderbarackel #elbarack #elbarackalexander #jessicaiskandar #jedar #2yearsold #life #beautiful

A post shared by Jessica Iskandar (@inijedar) on May 18, 2017 at 5:48pm PDT