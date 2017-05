FOTO: Morgan Oey dan Bisma Kharisma Buat Netizen Terharu

JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Movie Actors Awards 2017 yang baru saja diselenggarakan mempertemukan mantan dan anggota boyband SM*SH di atas panggung, yakni Bisma Kharisma dan Morgan Oey.

Tak hanya sempat berpelukan, momen kebersamaan mereka juga diabadikan seperti yang terlihat pada foto yang diunggah Morgan dalam akun Instagram pribadinya.

"Good to see you bro. Congrats! @sibisma #IMAA2017," tulis Morgan.

Good to see you bro. Congrats! @sibisma #IMAA2017 A post shared by Morgan Oey (@morganoey) on May 18, 2017 at 10:46am PDT

Melihat kebersamaan mereka, netizen langsung membanjiri kolom komentar foto tersebut. Banyak dari mereka yang sangat terharu dengan pertemuan Morgan dan Bisma. Serta netizen juga berharap kalau Morgan bisa berkumpul dengan anggota SM*SH lainnya.

"Ahh ku terharu:') Semoga hubungan kaya gini bakalan terus ada diantara kalian sama member yang lain yaaa😊 Always keep in touch❀ @sibisma @morganoey," tulis akun @dwitaraanggun.

"Aku aja terharu pas nonton pas @sibisma menang terus di peluk sama @morganoey sumpah aku nangis saking seneng liatnya😊😊," tambah akun @lisarosariaindah_.