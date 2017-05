Nih Video Tempat Duduk BTS di Billboard Music Awards 2017

LOS ANGELES - Billboard Music Awards (BBMA) 2017 akan diselenggarakan pada Minggu 21 Mei 2017 waktu setempat. Pihak Billboard telah mengatur kursi-kursi para undangan, termasuk kursi yang akan diduduki boyband populer Korea, Bangtan Boys (BTS).

Ramai tersiar video yang memperlihatkan kursi tempat duduk BTS di BBMA besok. Video tersebut tersebar viral setelah diunggah oleh Billboard di akun sosial media mereka seperti Snapchat dan Twitter.

BBMA's snapchat update, how cool it is to see BTS seat among the hollywood stars? #BTSBBMAs



via.dailynamjoon

-glosspic.twitter.com/DnBSyFl3VM