Rilis Musik Video Crying In The Club, Camila Cabello Nampak Sangat Hancur

LOS ANGELES - Akhirnya Camila Cabello resmi meluncurkan video musik untuk single solo perdananya yang berjudul Crying in the Club. Dalam video tersebut, diawali dengan musik ballad yang menyedihkan sebelum lirik I Have Questions.

Penyanyi 20 tahun tersebut terlihat menangis dengan menggeliat di sebuah bak mandi pada video yang berdurasi kurang lebih lima menit setengah itu. Selain menangis, sisi hancur hari Camila juga terlihat saat dirinya menari sebuah kotak kaca.

Camila juga menuliskan keterangan pada video tersebut yang mengatakan kalau video musik itu sangat spesial untuknya. Pasalnya ia memiliki dua lagu yakni I Have Questions dan Crying in the Club dalam album yang akan datang yang berjudul The Hurting The Healing The Loving.

"Video ini benar-benar spesial untuk saya, karena terdapat dua lagu yakni I Have Questions dan Crying in the Club dalam album yang berjudul The Hurting The Healing The Loving," tulisnya.

Baginya sang sutradara dari video musik itu sangat mengerti apa yang dirinya inginkan, dan membuat video tersebut menjadi sangat menakjubkan serta terlihat seperti apa yang Camila rasakan.