Marissa Nasution Pakai Cara Ini untuk Hilangkan Stres

JAKARTA - Marissa Nasution memiliki cara sendiri untuk menghilangkan rasa penat dan stres yang timbul akibat beban pekerjaan. Disampaikan Marissa saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, kegiatan free diving jadi salah satu alternatif untuk penyegaran pikiran.

"Baru weekend kemarin saya habis dari Bali. Disana saya free diving tanpa pakai tabung oksigen dua hari," kata Marissa Nasution.

Selain lewat kegiatan free diving, Marissa Nasution mengaku juga cukup sering melakukan perjalanan liburan. Kegiatan itu rutin dilakukan Marissa setidaknya dua kali dalam satu bulan di setiap akhir pekan.

"Sebulan dua kali. Pas weekend pasti keluar Jakarta. Itu untuk refreshing, karena kalau kita sudah terlalu stuck dengan pekerjaan, we need to get out and really-really get lost," ungkapnya.

Seperti diketahui, Marissa Nasution memang termasuk salah satu artis yang gemar melakukan perjalanan liburan. Saking seringnya, Marissa sudah memiliki beberapa tempat favorit yang selalu ia kunjungi saat ingin melepas penat.