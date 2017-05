Unpredictable, Alasan Agnez Mo Tampil Nyentrik

JAKARTA - Dalam berbagai kesempatan, musisi sekaligus aktris peran Agnez Mo selalu mencoba penampilan baru yang lebih nyentrik. Bukan hanya berani mencoba busana-busana nyentrik, Agnez bahkan tak sungkan merubah surainya dengan berbagai potongan teranyar.

Terbukti pada peluncuran Agnez Mo App Official, pelantun tembang rapuh itu tampil dengan wajah baru. Agnez memangkas habis rambutnya menjadi pendek. Wanita 30 tahun ini pun terlihat mewarnai rambutnya menjadi abu-abu.

Tentu saja, gaya baru Agnez itu pun langsung membuat dirinya tampil jauh lebih segar dan semakin mempesona.

"Ini potong rambut karena memang pengennya saya aja. Melihat saya ini bukan hanya sebagai pribadi ya. Tapi kita juga treat Agnez Mo itu sebagai brand atau produk," katanya saat dijumpai di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Agnez menganggap fashion andalannya tak bisa diprediksi. Pemain sinetron Pernikahan Dini itu bisa tampil sangat feminim namun juga dapat menunjukkan imej tomboy pada kesempatan yang berbeda.

"Karena fashion saya unpredictable. Saya bisa totally feminin. Tapi kalo lagi pengen tomboy. Tomboy banget. Tiba-tiba punk, rock, hip hop, ya gitu. Jadi emang don't put me in a box, gitu istilabnya. Don't define me by the coat i wear," jelasnya.

"Manusia itu kan punya layers dan menurut saya entertainment itu kayak satu ladang untuk bisa explore all of my layers. Feminin side, tomboy side, etc," pungkasnya.