Waw, Song Joong Ki Banjir Pujian Jadi Karyawan Bank

SEOUL - Sukses di Descendants of the Sun sebagai tentara, tak membuat Song Joong Ki kaku dalam memerankan profesi lain. Dalam drama Man to Man, Joong Ki sukses memainkan karakter sebagai karyawan Bank.

Beberapa staff menilai bahwa Joong Ki sangat pandai menjadi karyawan bank. Meskipun peran yang dimainkan oleh aktor utama Descendants of The Sun itu pun menjadi peran pembantu.

"Song Joong Ki menjadi aktor yang sangat kompeten, Walaupun cuma beberapa detik, dia menampilkan kemampuan akting yang luar biasa," ujar salah satu staf Man to Man seperti dikutip Sindonews

Seperti diketahui, Man to Man dibintangi oleh Park Hae Jin, Park Sung Woong dan Kim Min Jung. Drama yang ditayangkan di stasiun JTBC ini adalah drama menceritakan, Kim Seol Woo (Park Hae Jin) agen rahasia yang mendapatkan misi untuk melindungi Hallyu Star, Yeo Woon Kang (Park Sung Woong).

Sayang, disekitar Yeo Woon Kang terdapat seorang fan yang tergila-gila padanya sampai bekerja di agensi Yeo Woon Kang, yaitu Cha Do Ha (Kim Min Jung).'Man to Man' tayang setiap Jumat dan Sabtu.