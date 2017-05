Terungkap, Musisi Rock Chris Cornell Tewas Akibat Gantung Diri

LOS ANGELES – Setelah dikejutkan tentang meninggalnya vokalis Soundgarden dan Audioslave Chris Cornell, kini penyebab kematian sang musisi akhirnya diumumkan pihak kepolisian. Pria bersuara serak itu dinyatakan tewas akibat gantung diri.

Chris ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamar mandi hotelnya di Detroit pada Rabu 17 Mei 2017 malam waktu setempat. Beberapa jam sebelumnya, dia sempat tampil bersama Soundgarden pada sebuah show sebagai bagian dari tur nasional mereka.

“Penyebab kematiannya disimpulkan akibat bunuh diri dengan cara gantung diri. Laporan otopsi masih belum lengkap,” kata Kantor Kamar Mayat Wayne County di Detroit, dalam sebuah pernyatan yang dikutip Sindonews dari Reuters pada Jumat (19/5/2017) waktu setempat.

Sebelumnya, polisi mengindikasikan bahwa Chris tewas akibat bunuh diri usai menggelar show di Detroit. Seorang juru bicara kepolisian Detroit mengatakan, polisi dipanggil ke hotel tempat Chris menginap pada sekitar tengah malam waktu setempat oleh seorang rekan sesama musisi Chris.

“Ketika polisi masuk ke kamar, mereka menemukan Chris Cornell tergeletak di kamar mandi, tidak merespons dan sudah meninggal dunia. Kami menyelidikinya sebagai kemungkinan bunuh diri tapi kami menunggu pemeriksaan dokter untuk mencari tahu penyebab kematiannya,” kata juru bicara Departemen Kepolisian Detroit Dan Donakowski, seperti dikutip Reuters.

Sayangnya, Donakowski menolak untuk memberikan detil lebih jauh. Kematian Chris sebelumnya telah dikonfirmasi perwakilannya, Brian Bumbery. Dia mengatakan, keluarga bekerja dekat dengan paramedis untuk mencari tahu penyebab kematianya.

“Istrinya Vicky dan keluarga terkejut dengan kematiannya yang mendadak ini. Mereka ingin berterima kasih kepada para fans atas rasa cinta mereka yang terus menerus dan kesetiaan mereka serta meminta agar privasi mereka dihormati pada saat ini,” imbuh Brian.

Hanya beberapa saat sebelum meninggal, Chris sempat mengirimkan cuitan di media sosial. “Akhirnya kembali ke Rock City!!!!” tulis Chris di akun Twitter Pribadinya.

Sementara itu, hanya sehari sebelum kematiannya, Chris juga sempat membuat status di Facebook. “Apa yang paling saya cari—karena saya banyak tur, terutama dalam beberapa tahun terakhir, oleh saya sendiri—adalah persahabatan. Inilah yang kita rindukan ketika kita bukan sebuah band,” tulis Chris.

Seperti diketahui publik, Soundgarden adalah band kondang di gerakan musik grunge pada medio 1980—1990. Mereka merilis sejumlah album seperti Badmotorfinger dan Superunkonwn yang memenangkan Grammy serta membawa kesuksesan band tersebut.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, Chris blak-blakan tentang perjuangannya melawan narkoba saat masih remaja dan kemudian ketergantungan dengan alkohol. Dia mengatakan, pada 2007, dia sudah bersih sejak masuk rehabilitasi di 2002. Dia juga mengungkapkan tentang periode depresi dan agoraphobia.

Akibat kematiannya, vokalis Led Zeppelin, Jimmy Page, memimpin penghormatan untuk Chris. Dalam akun Twitter-nya, rocker gaek itu menyebut Chris sebagai sosok yang sangat berbakat, sangat muda dan akan sangat dirindukan.

Sedangkan vokalis Kiss Paul Stanley mengaku kaget saat mendengar kematian Chris. Kemudian, gitaris Aerosmith Joe Perry menyebut kematian Chris adalah kehilangan menyedihkan atas seorang bakat hebat di dunia.

Soundgarden bubar pada 1997. Pada 2001, Chris kemudian bergabung dengan para personel Rage Against The Machine, yaitu Tom Morello, Tim Commerford dan Brad Wilk. Mereka kemudian membentuk Audioslave dengan Chris sebagai vokalisnya. Lewat band ini, mereka pun mendapatkan platinum atas album dengan judul nama mereka. Soundgarden akhirnya bereuni pada 2010 dan mulai menggelar tur keliling AS pada April lalu.

Chris juga memiliki karier solo sebagai penyanyi, penulis lagu, gitaris, komposer dan penulis lirik. Dia telah bekerja bersama dengan beragam musisi selama lebih dari 30 tahun berkiprah di bisnis musik.

Sebagai artis solo, pria kelahiran 20 Juli 1964 itu telah sudah menelurkan 4 album rekaman—yang paling baru adalah Higher Truth, dirilis pada 2015. Chris juga pernah menyanyikan soundtrack untuk salah satu film James Bond, Casino Royale, berjudul You Know My Name pada 2006. Lagu itu membuatnya menjadi artis pria pertama Amerika yang menulis dan membawakan lagu soundtrack untuk film James Bond.