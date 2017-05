Punya Mantel Bulu Hewan Banyak, Rihanna Diminta Sumbangkan ke Pengungsi Suriah

LOS ANGELES – Memiliki mantel bulu dari hewan cukup banyak, sebuah organisasi pecinta dan pelindung hewan bernama People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) telah mengirimkan surat kepada Rihanna untuk segera menyumbangkan mantel bulunya kepada para pengungsi Suriah.

Permintaan dari PETA untuk pelantun Umbrella ini merupakan bentuk kritikan karena ia mengenakan mantel bulu Christian Dior pada peragaan busana Dior Cruise 2018. Organisasi ini pun meminta Rihanna melepaskan mantel bulu dan menyumbangkannya kepada orang-orang yang membutuhkannya seperti para pengungsi di Timur Tengah.

Dilansir Sindonews, Kamis (18/5/2017), dalam surat tersebut, juru bicara PETA Andrew Bernstein mengatakan banyak fans yang kecewa dengan busana yang dikenakan Rihanna karena memakan materi pakaian dari hewan.

“Kami melihat banyak komentar dari penggemar yang kecewa melihat Anda mengenakan bulu di acara Dior minggu lalu. Seperti kami, mereka berharap agar Anda dapat menarik kembali bulu-bulu Anda,” kata Andrew.

“Selain itu, kami ingin meminta agar Anda mempertimbangkan untuk menyumbangkan bulu Anda kepada kami. Setiap item bulu menyebabkan sejumlah besar rasa sakit dan penderitaan pada rubah, mink dan coyote yang dipukuli, tersengat listrik, dan sering dikuliti hidup-hidup oleh industri bulu dan produksi bulu juga berdampak pada manusia,” tambahnya.

“Dahulu kita telah mengirim bulu binatang ke pengungsi Suriah ke tempat penampungan tunawisma yang berdampak pada 'sebanyak mungkin kehidupan dengan cara yang positif' seperti yang Anda katakan dengan fasih dalam pidato penerimaan Humanitarian Award Harvard,” pungkas Andrew dalam surat tersebut.

Pada 2015, PETA sejatinya telah mengirimkan 100 mantel bulu kepada para pengungsi Suriah yang tinggal di daerah 'Calais Forest' di Perancis. Namun, permintaan dari organisasi nirlaba ini sepertinya tidak mendapat tanggapan dari Rihanna.