Selena Gomez Beri Kode Lirik dan Musik untuk Bad Liar

LOS ANGELES - Selena Gomez nampaknya sudah tak sabar lagi untuk meluncurkan single terbarunya yang berjudul Bad Liar. Hal itu terlihat dari serangkaian foto yang diunggah, yang mengisyaratkan kalau tulisan itu merupakan beberapa penggalan lirik dari lagunya.

Melalui foto yang diunggah, nampak terdapat tulisan yang di sebuah cermin

"Trying not to think about you", "Trying to play it coy", dan "Trying to distract myself".

Tak hanya itu, beberapa waktu kemudian, kekasih The Weeknd ini juga mengunggah sebuah video yang dimana terdapat sebuah televisi dan lantunan irama musik.

Setelah itu, pelantun lagu Hands To Myself ini juga mengunggah foto dirinya yang tengah tergeletak dengan mimik wajah yang sedih dah hancur, dan ia juga mengenakan gelang tanda seorang pasien yang tengah dirawat di rumah sakit.

Namun penggemar masih dibingungkan, apakah beberapa kode itu memang video dari Bad Liar, atau lagu baru yang ada hubungannya dengan serial televisi 13 Reason Why.

Kendati demikian, Bad Liar diharapkan mampu menjadi lagu yang hit karena akan bersaing dengan lagu milik Miley Cyrus-Malibu, Iggy Azalea- Switch, Strip That Down milik Liam Payne dan Camila Cabello- Crying in the Club.