IMAA 2017: Sheryl Sheinafia Cerita saat Ditawari Main Film Pertama Kali

JAKARTA - Membacakan slaah satu nominasi di ajang Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2017, Lala Karmela menanyakan bagaimana cerita awal Sheryl Sheinafia bisa terjun ke dunia akting.

Wanita 20 tahun itu pun bercerita awal dirinya terjun ke dunia akting sejak bertemu dengan Raditya Dika. Sheryl pun langsung mendapatkan tawaran memainkan karakter yang sesuai dirinya di film Koala Kumal.

"Jadi pertama pas aku kenal sama bang Dhika, aku langsung dikasih karakter yang sesuai sama aku, dan dari situ aku belajar akting," ujar Sheryl.

Sheryl pun menanyakan hal yang sama kepada Lala yang tak jauh berbeda dengan dirinya yang memulai karier di dunia musik. Bagi Lala, musik adalah rumahnya, sedangkan akting adalah pertualangan dihidupnya.

"Pertanyaan itu susah, for me aku ngegambarinnya musik is my home dan akting is my advanture," tutup Lala.