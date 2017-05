Seram, Zac Efron Perankan Pembunuh dan Pemerkosa Berantai

Zac Efron (Foto: US Magazine)

LOS ANGELES - Selama ini, Zac Efron dikenal kerap memerankan tokoh protagonis. Namun rupanya Zac ingin melepaskan comfort zone sebagai pria baik-baik.

Zac baru saja menandatangani kontrak untuk memerankan seorang tokoh yang jauh dari citranya sebagai pria tampan, baik hati dan pemikat wanita. Di film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, aktor Baywatch itu akan memerankan tokoh pembunuh berantai kondang asal Amerika Serikat, Ted Bundy.

Ted adalah seorang pembunuh dan pemerkosa berantai yang menyasar gadis dan wanita. Dia terkenal sebagai sosok pria yang tampan dan punya daya pikat yang tinggi di mata para wanita.

Dilansir Sindonews, tak kurang dari 30 wanita telah tewas di tangannya dalam kurun 17 tahun aksinya. Dia kemudian ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman mati. Ted dieksekusi di Florida pada 1989.

Michael Werwie menulis naskah asli yang memenangkan juara satu Nicholl Fellowship dan mendarat di Black List. Film ini dikisahkan dari perspektif Elizabeth Kloepfer, pacar Ted, yang bertahun-tahun membantah tuduhan terhadap Ted tapi pada akhirnya dialah yang menyerahkan Ted kepada polisi.

Film ini akan disutradarai pembuat dokumenter Joe Berlinger. Zac juga bakal memproduseri film ini dengan bendera Ninja Runnin’ Wild bersama Michael Simkin dan Jason Barrett. Proyek ini akan diperkenalkan kepada pembeli di Cannes Film Festival. Fotografi prinsip akan dimulai pada 9 Oktober mendatang.

“Saya sudah berusaha bekerja bersama Zac Efron sejak lama. Dari perubahan dramatisnya di Paperboy hingga penampilannya di Neighbors, dia terus mengesankan para audiens dan kritikus dengan fleksibilitas dan jangkauannya yang luar biasa. Kami tidak bisa lebih senang melihatnya di peran yang mengagumkan ini,” papar produser film ini, Nicholas Chartier, seperti dikutip Aceshowbiz.

Film terbaru Zac, Baywatch, akan dirilis di Amerika Serikat pada 25 Mei mendatang. Di film ini, dia beradu akting dengan Dwayne “The Rock” Johnson. Sebelumnya, dia membintangi Dirty Grandpa, Neighbors 2: Sorority Rising dan Mike and Dave Need Wedding Date. Dia juga akan muncul di The Greatest Showman bersama Hugh Jackman dan Michelle Williams.