Menang IKCA 2017, Uya Kuya Gandeng Gadis Cantik dari Belanda

JAKARTA - Keharmonisan keluarga Uya Kuya dan Astrid mendapat sorotan dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Mereka baru saja memenangkan ajang tahunan Indonesia Kids Choice Awards 2017 untuk kategori Keluarga Artis Favorit.



"Terima kasih banget buat Global TV dan Indonesia Kids Choice Awards dan adek-adek yang milih kita," ujat Uya di studio IV MNCTV, Jakarta Timur pada Rabu (17/5/2017).



Uya tak sendiri saat meraih piala kemenangan. Bukan bersama sang istri, ia justru menggandeng gadis-gadis cantik asal Belanda yaitu grup GRLBND yang merupakan

Runner Up The Next Boy/Girl Band Belanda.



"Astrid dan Cinta itu anak dan istri saya pengertian banget. Sampai saya tadi masuk sama cewek-cewek cantik," canda Uya yang kemudian mendapat siraman cairan slime dari Astrid dan Cinta putri sulungnya.



Dalam IKCA 2017, Uya Kuya dan Astrid menggeser pasangan keluarga fenomenal seperti Anang - Ashanty, Denny Cagur - Santi, Raffi Ahmad - Nagita, Ricky Harun - Herfiza Novianti.