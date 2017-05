Ria Ricis Sabet Gelar Selebram Terfavorit

JAKARTA - Ria Ricis sukses terpilih menjadi Selebram Terfavorit di ajang Indonesia Kids Choice Awards 2017 yang ditayangkan langsung di GlobalTV. Pemilik nama asli Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo itu berhasil mengalahkan empat nomine lainnya.



Adik kandung aktris Oki Setiana Dewi itu berhasil mengalahkan beberapa nomine selebram lainnya seperti Baby Tatan, Edo Shel, Reza Arab dan Salshabilla Adriani.



Dalam kesempatan itu, Ria mengucapkan rasa syukurnya. "Ya semoga konten-konten Ria di Instagram dan Youtube bisa terhibur. Terima kasih buat para pemilih," kata Ria dalam ucapannya, Rabu (17/52017).



Nickelodeon Indonesia Kids Choice Award 2017 kali ini mengangkat tema "Slime is Everywhere" dimana para anak-anak akan dibawa kedalam fantasi Pulau Slime yang memukau.



Acara ini sendiri akan dimeriahkan oleh artis ibukota seperti Agnes Monica, GAC, Rendy Pandugo, Jaz, Wizzy, Cita Citata, Christo TVKI, Jane TVKI, Raffi TVKI akan memeriahkan acara ini.



Selain itu terdapat spesial performance dari GRLBND yakni runner up The Next Boy/Girl Band Belanda.