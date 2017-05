Keseruan Indonesia Kids Choice Awards 2017 Siap Dihadirkan Global TV

JAKARTA - Hari ini Indonesia Kid's Choice Awards 2017 akan digelar di Global TV pada pukul 19:00 WIB. Ini pun akan menjadi bukti siapa saja musisi-musisi bahkan aktor ataupun aktris yang akan mendapatkan penghargaan bergengsi ini.

Indonesia Kids Choice Awards adalah penghargaan Indonesia pertama yang pemenangnya dipilih langsung oleh anak-anak yang diproduksi dan disiarkan oleh stasiun televisi Global TV dengan kerja sama oleh Nickelodeon Indonesia. Acara ini terbilang meriah lantaran akan diramaikan oleh artis-artis ibukota.

Artis seperti Agnes Monica, GAC, Rendy Pandugo, Jaz, Wizzy, Cita Citata, Christo TVKI, Jane TVKI, Raffi TVKI akan memeriahkan acara ini. Bahkan terdapat spesial performance dari GRLBND yakni runner up The Next Boy/Girl Band Belanda. Patut disaksikan penampilan seperti apa yang akan sisuguhkan oleh mereka.

Selain itu, kita juga akan menjadi saksi para pemenang penghargaan dari setiap nominasi yang bakal diperebutkan. Untuk itu, mari kita saksikan malam nanti.