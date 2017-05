Live Dahsyat: Anji Romantis ke Istri, Raffi Ahmad Disindir Host

JAKARTA - Sebuah aksi manis yang jarang terjadi baru saja dilakukan Anji di panggung Dahsyat RCTI Rabu (17/5/2017). Anji memberikan kecupan sayang kepada istrinya, Wina yang hadir di panggung Dahsyat sebagai kejutan.

"Kamu tuh enggak akan bisa mencium kening kamu sendiri, jadi let me do it," tutur Anji, yang lalu mencium kening istrinya, Wina.

Aksi yang dilakukan bintang tamu Dahsyat itu membuat panas para host yang terdiri atas Denny Cagur, Raffi Ahmad, Felicya Angelista, dan Syahnaz.

Hal itu dilakukan Anji meski Wina sendiri mengakui Anji bukanlah orang yang romantis. Menurut Wina, tindakan itu jadi salah satu bukti bahwa mantan vokalis band Drive itu telah mendengar permintaan Wina agar dapat bersikap lebih manis.

Sementara itu, kedekatan Anji dan Wina membuat Raffi disindir Denny dan Feli. Raffi yang kerap kali menunjukkan romantisme di depan layar kaca rupanya dianggap kurang berani menunjukkan tanda cinta seperti yang baru saja dilakukan Anji.

"Kayak gitu dong sama Teh Gigi," pinta Feli.

"Iya Fi, lo gitu dong sama Gigi. Kalau enggak serahin ke gue deh," canda Denny menimpali Feli.