FOTO: Pertanyaan Franda Ini, Bikin Samuel Zylgwyn Sedih

Iseng2 nanya ke suami kemaren "kalo aku meninggal duluan kamu nikah lagi ga?", dieemmm laamaaaa.. kemudian dia sedih. Katanya takut kehilangan akuuu. Eeaaaa.. drama kmu muekkk! 😏😝😘 ga deng.. suami saya emang melankolis abiiss hehehee

A post shared by Franda (@frandaaa87) on May 15, 2017 at 11:29pm PDT