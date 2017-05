Kencan Tiba-Tiba Bikin Lee Dong Gun dan Jo Yoon Hee Jadi Pasangan Paling Populer

SEOUL - Lee Min Ho dan Suzy Bae bukan menjadi pasangan kekasih yang populer. Keduanya tidak masuk daftar pasangan kekasih yang dirilis stasiun televisi TVN.



Melalui program The List yang ditayangkan di stasiun televisi Korea Selatan itu memerlihatkan beberapa daftar pasangan paling populer. Ini lantaran dua artis top tersebut tidak membuah heboh beberapa hiburan Korea.



Seperti diketahui, Suzy dan Min Ho merupakan tipe pasangan yang jarang memperlihatkan hubungan mereka secara umum.



Mengutip Allkpop, pasangan terkenal yang masuk dalam daftar ini adalah Yoon Jin Seo dan suaminya yang masuk urutan Sembilan, Ahn Jae Hyun dan Goo Hye menempati posisi delapan. Ini karena proses pernikahan mereka yang sangat menghebohkan industri hiburan Korea.



Di posisi selanjutnya ada Shinhwa Eric dan Na Hye Mi. Narsha Brown Eyed Girls bersama suaminya duduk diurutan keenam.



Di pososi kelima ada Joo Sang Wook dan Cha Ye Ryun, sementara Lee Sang Woo dan Kim So Yeon di posisi tiga. Adapun runner up dipegang oleh pasangan Rain dan Kim Tae Hee.



Lalu siapa pasangan selebritis Korea yang populer? Mereka adalah Lee Dong Gun dan Jo Yoon Hee. Ini lantaran keduanya mengejutkan banyak orang dengan berita kencan yang tiba-tiba.