Nih Aktor Korea Selatan dengan Bayaran Tertinggi

SEOUL – Dunia akting Korea memiliki banyak aktor dan aktris cantik yang tak henti-hentinya menghiasi layar kaca dan bioskop setiap harinya. Dari sekian banyak aktor dan aktris, ada sejumlah nama yang dikenal sebagai aktor-aktris papan atas bukan hanya karena popularitasnya, namun juga bayarannya yang setinggi langit.

Untuk awal 2017 ini, ada tiga nama aktor yang tercatat sebagai aktor dengan bayaran tertinggi seperti sudah dihimpun Okezone, mereka adalah:

1. Hyun Bin

Hyun Bin adalah salah satu aktor terpanas Korea saat ini. Meski sangat jarang bermain drama, namun sekalinya berakting di layar kaca, ia akan langsung menguasai pasar. Kemampuan akting yang mumpuni membuat drama yang dibintanginya selalu sukses.

Karena kualitas itulah rumah produksi selalu bersedia membayarnya dengan harga mahal agar mau berakting di drama produksi mereka. Drama terakhirnya, yakni Hyde, Jekyll, and I, Hyun Bin dibayar hingga 100 juta Won atau setara Rp1,1 miliar tiap episodenya.

2. Kim Soo Hyun

Satu lagi aktor Korea dengan bayaran termahal tapi jarang sekali bermain drama atau film. Bayaran per episode Kim Soo Hyun di drama sejatinya sama dengan Hyun Bin, yakni 100 juta Won atau setara Rp1,1 miliar. Ia terakhir kali bermain drama di serial Producer pada 2015. Setelah itu, Soo Hyun fokus syuting film Real yang dijadwalkan rilis di bioskop pada pertengahan 2017.

3. Jo In Sung

Dibanding Hyun Bin dan Kim Soo Hyun, bayaran Jo In Sung memang sedikit lebih sedikit, yakni 80 juta Won atau sekitar Rp950 juta per episode. Semua proyek yang dibintangi oleh Jo In Sung selalu dinantikan pecinta film atau drama. Belum lama ini, In Sung telah mengonfirmasi akan menjadi pemeran utama di film kolosal Ansi Fortress yang direncanakan rilis pada 2018.