VIDEO: Romantisnya Uya Kuya dan Astrid Rayakan Ultah Pernikahan

🎢🎢Lagu favorite kita di thn 2008, waktu Anniversary yg ke 5 😘😘😘 love you suamiku @king_uyakuya 😘😘 maafkan untuk para jombloers kita bikin Baper xixixixi #anniversary #romantic #husbandandwife 🎢janji suci-yovie and nuno 🎢

