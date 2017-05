Okezone Goes To Campus, Dera Siagian Berikan Pertunjukkan Spektakuler

JAKARTA - Okezone Goes To Campus di Universitas Mercu Buana, Meruya, Jakarta Barat yang di gelar pagi ini berlangsung meriah. Puluhan mahasiswa sudah memadati lokasi sejak pukul 09.00 WIB. Tak hanya sampai di sini, keseruan acara semakin terlihat kala Dera Siagian tampil menghibur di atas panggung.

Penyanyi jebolan ajang pencarian itu membawakan sejumlah lagu populer yang tentu saja langsung disambut antusias oleh para mahasiswa.

"Selamat pagi semua. Ini kali ketiga gua di sini. Terima kasih Okezone dan Mercu Buana," ungkapnya di sela-sela lagu pada Rabu (17/5/2017).

Dalam lagu pertama, wanita 23 tahun itu menyanyikan lagu milik One Direction yang berjudul, Whats Makes You Beautiful. Lalu dilanjutkan dengan lagu Bento dan Let Me Love You.

Sementara itu, bertajuk "Beyond New Media Era", Okezone kembali menyambangi sejumlah kampus kenamaan di Ibu Kota. Dengan menggelar seminar soal perkembangan media daring, Okezone berharap dapat memberikan edukasi kepada para mahasiswa.

Sebelumnya, Okezone Goes To Campus sendiri telah dihelat di Universitas Tarumanegara dan Universitas Pancasila.