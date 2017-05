Nih, Penampilan Paul McCartney di Pirates of the Caribbean 5

Pirates of the Caribbean 5 (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Paul McCartney melakukan transformasi total untuk penampilannya di Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Biasa tampil dengan wajah super bersih, McCartney nyaris tak bisa dikenali dengan brewok yang menghiasi mukanya.

#PiratesLife #PaulMcCartney ☠️ A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on May 13, 2017 at 11:18am PDT

Akhir pekan lalu, McCartney mengunggah foto karakternya di Instagram. Di foto itu, musisi legendaris asal Inggris itu benar-benar terlihat seperti seorang bajak laut dengan rambut panjang, brewok, dan topik khas perompak.

“PiratesLife #PaulMcCartney,” tulis McCartney tanpa menjelaskan apapun soal karakternya.

Dilansir The Sun, Rabu (17/5/2017), McCartney akan berperan sebagai penjaga penjara. Namun, detail tentang karakter yang dihidupkan oleh personel The Beatles ini sendiri masih menjadi misteri.

Film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 Mei 2017. Seri kelima Pirates of the Caribbean ini akan bercerita tentang kembalinya Kapten Salazar yang ingin membunuh semua perompak, termasuk Jack Sparrow.

Johnny Depp, Orlando Bloom, dan Javier Bardem masih akan memerankan karakter mereka di Pirates of the Caribbean 5 ini. Keira Knightly pun telah dikonfirmasi akan kembali walau hanya sebagai cameo.