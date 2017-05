Konflik Mematikan, Jadi Sajian Trailer War For The Planet Of The Apes!

LOS ANGELES - Penyanyi Edwin Starr mempertanyakan apa manfaat ketika sekumpulan orang berperang. Namun terkadang, perang memang diperlukan ketika ada seseorang dari bagian atau keluarga Anda yang dihancurkan hidupnya.

Hal itu pun terjadi dalam babak terbaru dari Planet of the Apes, yakni War for the Planet of the Apes yang baru saja merilis trailernya .

Dalam trailer itu Caesar (Andy Serkis) dan kera-kera lainnya terlibat konflik mematikan dengan sekumpulan manusia yang dimpimpin oleh seorang Kolonel kejam.

Setelah para kera menderita dan mendapatkan kerugian, maka pada perjalanan akhirnya Caesar dan Kolonel dipertemukan dan terjadi sebuah pertempuran epik yang akan menentukan nasib spesies dimasa depan.

Film War for the Planet of the Apes direncanakan akan tayang pada 14 Juli 2017 mendatang.