Nenek 95 Tahun Ini Raih Best Actress di Ajang AIFFA 2017

JAKARTA - Nenek berusia 95 tahun yang bernama Ponco Sutiyem kini menjadi perbincangan hangat atas aktingnya di film berjudul Ziarah yang membuat masyarakat Indonesia tergakum-kagum.

Pasalnya, wanita yang kerap disapa Mbah Ponco ini berhasil menyabet penghargaan Special Jury Award sebagai pemeran utama terbaik di ajang ASEAN International Film Festival and Awards (AIFFA) 2017.

Cucu dari Mbah Ponco, Rusdiyanto menjelaskan awal mula keterlibatan Mbah Ponco dalam film Ziarah. Ia mengatakan kalau desa Ngawen tempat tinggalnya bagus sebagai lokasi pengambilan gambar film.

Kemudian, Rusdiyanto pun ikut mencarikan pemain seorang nenek bernama Mbah Sri yang mencari makam suaminya yang telah meninggal. Lalu terakhir terpilihlah Mbah Ponco.

"Tempat lokasi dan sebagainya di sini bagus untuk syuting film sekalian cari pemain atau figure yang dibutuhkan seperti mbah Ponco. Terus ketemu terakhir malah sama si mbah saya sendiri," ujar Rusdiyanto dalam tayangan Seputar Indonesia.

Dalam ajang ASEAN International Film Festival and Awards (AIFFA) 2017 Film Ziarah berhasil masuk empat nominasi, yaitu Best Film, Best Screenplay, Best Director, dan Best Actress.