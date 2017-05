Waw, Taylor Swift Siapkan Proyek Besar Nan Mahal

JAKARTA - Taylor Swift sudah tidak diragukan lagi prestasinya di industri musik, namun rupanya ia belum juga puas akan hal itu. Pasalnya, Taylor Swift telah membuat proyek besar dalam rangka kembalinya ke panggung musik.

Kabarnya, Taylor sedang mengerjakan video klip baru, di mana menurut beberapa informasi mengatakan pelantun Welcome to New York itu akan mengeluarkan klip yang mungkin menjadi paling mahal dalam sejarah musik.

Saat muncul informasi itu, para penggemar dibuat panik, di mana sebuah situs online memposting gambar sebuah jam di Twitter yang diduga digunakan dalam video klip terbaru Taylor. Sayang, postingan tersebut kemudian dihapus dengan alasan yang belum diketahui. Sejak saat itu, hashtag #TS6 pun telah tersebar di Twitter.

Sementara, rumor Taylor akan merilis album baru pada musim gugur ini bisa saja menjadi kenyataan.

“Saya diberitahu untuk menantikan album baru Taylor sekitar tanggal 25 Agustus! #TS6” tulis seorang pengguna Twitter.

Pengguna lainnya menuliskan, “#TS6 itu akan datang, sebaiknya Anda bersiap-siap karena Taylor Swift akan mendominasi keseluruhan grafik industri musik”.

Tak hanya itu, beberapa penggemar yang tak kuasa menahan tangis ketika tahu idolanya akan segera kembali dengan sesuatu yang luar biasa. “Saya panik dan menangis karena fakta bahwa #TS6 kemungkinan akan segera datang!” tulisnya.

Dilansir Sindonews, Taylor sendiri baru saja keluar dari persembunyiannya dan telah tertangkap kamera di depan umum untuk pertama kalinya, setelah sempat hilang dari sorotan selama berbulan-bulan.

Penyanyi cantik ini terlihat tiba di rumah orang tuanya di Nashville, Tennessee selama akhir pekan lalu untuk merayakan Hari Ibu.