Konser U2 Terlaris, Kalahkan Ed Sheeran dan Lady Gaga

LOS ANGELES — U2 menjadi band yang masih populer bagi penikmat musik dunia. Di Amerika Serikat, konser U2 menjadi konser terlaris dibandingkan dengan Ed Sheeran dan Lady Gaga.

Dilansir VOA Indonesia, StubHub, situs yang menjual tiket konser, hari Minggu (14/5) mengatakan konser band rock veteran Irlandia U2, yang diselenggarakan untuk merayakan 30 tahun album "Joshua Tree" adalah yang terlaris untuk konser musim panas 2017 di AS.

Konser U2 bertajuk "The Joshua Tree Tour 2017" di 13 kota di AS merajai puncak tangga konser terlaris di AS antara 29 Mei hingga 4 September. Konser penyanyi Inggris Ed Sheeran di AS menduduki tempat kedua dengan 32 pertunjukan sepanjang musim panas tahun ini.

Tidak seperti artis lain yang biasanya mengadakan konser untuk mempopulerkan album baru mereka, konser U2 kali ini diselenggarakan untuk merayakan 30 tahun album "The Joshua Tree" yang dirilis pada tahun 1987. Lirik lagu-lagu dalam album itu terinspirasi dari perjalanan U2 di Amerika dan juga keadaan sosial Amerika saat itu.

U2 memulai konser Joshua Tree-nya di AS pada hari Minggu (14/5) di stadion CenturyLink Field, Seattle, yang mampu menampung 68.000 orang dilanjutkan dengan pertunjukan di beberapa negara bagian AS lainnya termasuk California, Texas dan Florida sebelum menuju Eropa.

Konser Ed Sheeran akan diselenggarakan di tempat yang rata-rata menampung sekitar 20.000 penonton sementara tempat konser U2 mampu menampung 65.000 orang.

Daftar Top 10 StubHub tidak termasuk tiket yang terjual di Kanada.

StubHub, yang tidak merilis jumlah tiket yang terjual, mengatakan penjualan tiket konser U2 melampaui Sheeran sekitar 65 persen dan mengalahkan penjualan tiket konser penyanyi Inggris, Adele, tahun lalu, sekitar 15 persen.

Harga rata-rata tiket konser U2 adalah 246 dolar AS, sementara harga rata-rata tiket konser Sheeran adalah sekitar 231 dolar AS, menurut StubHub yang menambahkan tiket konser U2 tanggal 3 Juni di Chicago adalah yang paling dicari untuk musim panas ini.

Dari 10 daftar teratas StubHub selama musim panas 2017 ini menunjukkan meratanya tingkat popularitas artis veteran dan artis pop dan hip-hop terkini, yaitu Tom Petty dan The Heartbreakers, Metallica, Tool dan Roger Waters yang mewakili artis veteran berhadapan dengan Bruno Mars, Lady Gaga, Kendrick Lamar dan Justin Bieber yang mewakili artis masa kini.