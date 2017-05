Monsta X Umumkan Tanggal Baru Konser di Indonesia

JAKARTA – Kabar baik untuk penggemar Monsta X di Indonesia. Setelah sempat dibuat kecewa dengan pembatalan rencana konser akhir tahun lalu di Indonesia, Monsta X akhirnya mengumumkan tanggal baru show mereka di Jakarta.

MONSTA X, The First World Tour ‘Beautiful’ in Indonesia. Saturday, September 2nd 2017 at The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka Jakarta. pic.twitter.com/AHuahRxWoT