Harry Style Dikabarkan Punya Anak? Nih Baca Lirik Lagunya

LOS ANGELES - Apakah Harry Style sudah siap untuk menjadi seorang ayah? Penggemar dari salah satu anggota One Direction ini dihebohkan karena lagu terbarunya yang berjudul Kiwi.

Pasalnya ada beberapa lirik lagu tersebut yang mengartikan kalau mantan kekasih Taylor Swift ini akan memiliki seorang bayi.

"She's driving me crazy, but I'm into it, but I'm into it/ I'm kind of into it/ It's getting crazy, I think I'm losing it, I think I'm losing it/ Oh, I think she said, 'I'm having your baby, it's none of your business./ I'm having your baby, it's none of your business (it's none of your, it's none of your)/ I'm having your baby (hey), it's none of your business/ I'm having your baby (hey), it's none of your, it's none of your".

Begitu bunyi lirik yang membuat para penggemar berspekulasi kalau Harry secara diam-diam sudah memiliki anak dari kekasihnya, Tess Ward.