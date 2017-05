Anaknya Jadi Musisi, Enda: Bukan Rencana Gue

JAKARTA - Gitaris Ungu, Enda mengomentari keputusan sang anak, Zara Leola yang mengikuti langkahnya terjun ke panggung musik dalam negeri. Dikatakan Enda, keputusan Zara benar-benar diluar kemauannya sebagai seorang ayah.

"Gue enggak pernah merencanakan dia untuk jadi begini. Dia yang mau," ujar Enda, saat ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat (16/5/2017).

Kendati menyebut keputusan Zara diluar keinginannya, Enda tetap memberikan dukungan penuh bagi sang anak. Disampaikan Enda, dirinya ikut terlibat dalam penggarapan karya-karya Zara, mulai dari mencarikannya produser hingga membantu proses pengemasan lagu.

"Apa ya, jujur saja kalau masalah bakat ya gue jarang di rumah, yang sering tahu ibu dia. Di saat ibu dia bilang, dia ingin bikin lagu, segala macam, ya gue bantu," terang Enda.

Zara Leola sendiri resmi melakoni debut sebagai penyanyi di tahun 2016 lalu. Menggandeng NSG sebagai produser, Zara telah merilis sejumlah single seperti Move It, Let's Be Happy dan No to Bully.