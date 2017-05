Weird Genius Bakal Sepanggung dengan Rain dan AKB48 di Bangkok

JAKARTA - Satu lagi musisi Indonesia yang siap unjuk gigi di panggung Inernasional. Mereka adalah Weird Genius yang digawangi oleh kreator YouTube Eka Gustiwana, Reza Oktavian dan DJ Billy Taner.



Grup band beraliran EDM tersebut akan menjadi penampil dalam ajang akbar kreator YouTube bertajuk Viral Fest Asia 2017 di Show DC, Bangkok, Thailand pada 2-3 Juni mendatang.



Pemilihan Weird Genius untuk tampil panggung tersebut karena sosok Eka Gustiwana yang memiliki banyak pengikut di YouTube dan menduduki posisi puncak disana. Namanya sudah tak asing lagi lantaran sempat viral berkat karya kreatif mengubah perkataan tokoh publik menjadi sebuah lagu, seperti yang pernah dilakukan untuk Jeremy Teti, Deddy Corbuzier dan lainnya.



"Di Indonesia ini jujur aja yang bermain di musik sedikit dan kebanyakan content creator adalah vlogging. Satu-satunya yang musik adalah Eka yang ada di Top 10 dan dia baru bikin band Weird Genius. Saya berharap makin banyak content creator," ujar Billy Ching (COO WebTVAsia) saat dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada (16/5/2017).



Menjadi perwakilan dari Indonesia membangkitkan semangat Weird Genius. Tak hanya memainkan musik EDM saja, mereka juga membawakan lagu yang memiliki unsur instrumen tradisi Bali dalam single perdana mereka berjudul DPS.



"Excited sih. Kita bukan cuma main musik doang tapi untuk mewakili Indonesia," ujar Eka.



"Yang pasti kita akan membawakan lagu yang pernah kita buat which ia DPS, Denpasar. Jadi kita membawa musik tradisional ke musik elektronik jadi sati," tambah Billy.



Tak hanya Weird Genius, soundcrafter Ananta Vinnie asal Indonesia yang baru saja menggandeng Boy William untuk single Flyin Money juga akan terbang ke Bangkok.



Di acara Viral Fest Asia 2017, mereka akan berbagi panggung dengan sejumlah penyanyi Asia ternama dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Thailand, Filipina, Vietnam, China, Malaysia dan Taiwan.



Beberapa nama besar yang akan tampil yaitu solois K-Pop asal Korea yaitu Rain, idol group asal Jepang AKB48 dan boyband dari negara serupa yaitu Exile The Second.