SBS Janjikan While You Were Sleeping Suzy-Jong Suk Tak Mengecewakan

SEOUL – Pecinta drama sempat dibuat kecewa saat menonton drama terakhir Suzy dan Kim Woo Bin tahun lalu, Uncontrollably Fond tahun lalu. Kini di 2017, Suzy akan kembali lagi ke layar kaca lewat drama baru SBS, While You Were Sleeping.

Untuk drama kali ini, SBS selaku stasiun TV yang menayangkan While You Were Sleeping menjanjikan serial romantis itu pantas untuk ditunggu. Dengan penuh keyakinan SBS mengatakan jika penonton tak akan kecewa menonton drama ini.

“Kombinasi antara video, staf, pemain, dan skenario sangatlah bagus. Kami menonton episode satu dan dua dan rasanya seperti mimpi. Kami sudah syuting enam episode dan semuanya bagus,” ujar Lee Yong Suk, perwakilan SBS dilansir Soompi, Selasa (16/5/2017).

Yong Suk juga memuji akting Lee Jong Suk dan Suzy sebagai pemain utama. Khusus untuk Suzy, Yong Suk mengungkap jika dia langsung bicara pada personel miss A itu dan memuji kemampuan aktingnya yang sempat menuai kritik di drama sebelumnya.

“Rasanya seperti Lee Jong Suk telah menemukan pakaian yang pas untuknya. Dia tak canggung sama sekali dan tak ada yang mentah dari aktingnya. Suzy juga punya akting yang stabil. Aku secara pribadi memujinya dan mengatakan, ‘Kerja bagus.’ Tak ada masalah dengan akting,” pungkas Yong Suk.

While You Were Sleeping bercerita tentang seorang perempuan yang bisa melihat kejadian lewat mimpi sebelum peristiwa itu terjadi dan seorang jaksa yang berusaha membantu kejadian itu terjadi. Drama ini dijadwalkan tayang September mendatang.