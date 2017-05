Yoseob 'Highlight' Digosipkan Pacari Aktris Musikal

SEOUL – Yang Yoseob terseret gosip asmara dengan seorang aktri musikal, Shin Go Eun. Member boyband Highlight itu dikabarkan pacaran dengan Go Eun setelah mereka berkenalan awal tahun ini.

Selasa (16/5/2017), tersiar kabar jika Yoseob dan Go Eun terlibat cinta lokasi setelah sama-sama bermain di musikal The Days. Setelah hampir dua bulan selalu bersama untuk pertunjukkan musikal, Yoseob dan Go Eun menjadi dekat sebelum akhirnya memutuskan pacaran.

“Ketika rumor-rumor ini berkembang di dunia musikal, keduanya sudah saling mencintai satu sama lain,” ungkap seorang sumber dari industri musikal seperti dilansir Soompi.

Namun, kabar dan pernyataan dari sumber itu langsung dibantah oleh Around USD Entertainment. Agensi yang menaungi Highlight dan Yoseob ini mengatakan jika mantan pesonel Beast itu hanya berteman dengan Go Eun.

“Rumor tentang keduanya pacaran itu sangat tak berdasar. Keduanya hanya teman kerja yang bertemu, berkenalan karena sebuah musikal,” jelas agensi.