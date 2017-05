Cantiknya Nagita Slavina di Pameran Foto

JAKARTA - Sebanyak kurang lebih 18 aktris ikut terlibat dalam pameran foto 'Yoga Anchors All: Journey of Modern Self Enlightenment through Your 7 Chakras'.

Dalam pameran ini, masyarakat dapat melihat berbagai macam pose yoga yang divisualisasikan oleh pakar acroyoga Indonesia, Fajar Putra bersama ke 18 selebriti tanah air.

Nagita Slavina diketahui menjadi salah satu dari selebriti yang ikut dilibatkan dalam pameran fotografi artistik di Indonesia, hasil jepretan fotografer handal, Diera Bachir. Bahkan wanita 29 tahun tersebut diketahui tampil dengan gaya yang lebih fierce lantaran mengenakan lipstik berwarna bold.

"Fierce banget ya bibirnya (Gigi) di sini, dan lipstiknya hitam," ungkap Carend Delano, sang stylist, yang ditemui di pameran foto Yoga Anchors All, di Plaza Indonesia, Selasa (16/5/2017).

"Seperti dewi-dewi India," timpal Fajar.

Saat kembali melihat foto ibu dari Rafathar tersebut, sanag stylish pun meminta Gigi untuk kembali mempraktekkan bibirnya yang tampak lebih fierce. Namun kakak dari Caca Tengker ini menolak hal tersebut sambil tertawa.

"Fotonya hitam putih. Bibirnya fierce banget coba gi gimana?," ujar Carend yang meminta Gigi untuk mempraktekkan pose fotonya.

"Enggak bisa di sini hahahha," jawab Gigi sambil tertawa.