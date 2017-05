FOTO: 3 Hal Favorit Rio Dewanto, Apa Saja Ya?

JAKARTA - Rio Dewanto tengah menunggu kehadiran satu lagi hal favoritnya. Sebelum bertemu dengannya, Rio sudah bisa memamerkannya bersama dua hal favorit lainnya. Apa saja tiga hal favorit Rio itu?



"Bapak's three favorites #34weekspregnant -- πŸ“Έ @riodewanto," tulis sang istri, Atiqah Hasiholan di Instagram, Senin 15 Mei 2017.



Rio juga mengunggah foto yang serupa di akun Instagram-nya. Di foto itu, terlihat mobil jenis muscle milik Rio, sebuah Ford Maverick GT. Di sampingnya, berdiri Atiqah yang memamerkan perut buncitnya, pertanda kehamilan yang telah memasuki usia 34 minggu.



Rio memanggil ketiganya sebagai hal-hal terseksi favoritnya. "2 of my Sexy Back and 1 Sexy Bump #34WeeksPregnancy @atiqahhasiholan," tulis Rio.

Kelahiran buah hati Rio dan Atiqah semakin dekat. Sementara itu, Atiqah memang tidak ragu-ragu memamerkan kehamilannya di media sosial, terlebih karena dirinya juga berhasil senantiasa tampil cantik di berbagai foto.Melihat bentuk perut buncit Atiqah, banyak yang sudah menebak jenis kelamin anak mereka, walaupun jawabannya tetap beragam. Rio dan Atiqah dikabarkan tidak ingin mengetahui jenis kelaminnya hingga kelahiran."Kayaknya cowok itu kak @atiqahhasiholan ,lonjong πŸ˜†πŸ˜†," tulis @farario21."Calon babynya cewekkah ?, bulet x .. 😘" tulis @erni_rayn.