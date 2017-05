Meriah, Agnez Mo Siap Tampil di Panggung Indonesia Kid's Choice Awards

JAKARTA – Kehadiran Agnez Mo di panggung Indonesia Kid’s Choice Awards kian ditunggu, hal itu karena anak-anak Indonesia akan dihibur dengan lagu-lagu ciamik sekaligus pesta slime di ajang tahunan tersebut. Persiapan mantan penyanyi cilik ini sudah matang untuk membuat acara lebih seru dan meriah.

Menurut Managing Director GlobalTV Angela Tanoesoedibjo, perhelatan Nickelodeon Indonesia Kid’s Choice Awards tahun ini lebih meriah.

"Acara ini juga memancing daya imajinasi dan kreativitas anak-anak. Hal ini menegaskan kembali komitmen GlobalTV yang selalu berupaya memberikan hiburan menarik melalui tayangan berkualitas sekaligus mendidik untuk keluarga Indonesia,” kata Angela seperti dikutip dari Sindonews, Selasa (16/5/2017).

Tahun ini, Nickelodeon Indonesia Kids’ Choice Awards 2017 mengangkat tema ‘Slime is Everywhere’, di mana anak-anak akan dibawa ke dalam fantasi Pulau Slime yang memukau, lengkap dengan penghuni yang misterius serta harta karun tersembunyi yang akan membuat anak-anak berimajinasi seakan berada dipulau terpencil nan menyenangkan.

Alur cerita yang tak terduga juga akan menjadi suguhan menarik dalam perayaan Nickelodeon Indonesia Kids’ Choice Awards tahun ini.

Dipandu oleh Jhon Martin dan Conchita Caroline, Indonesia Kid’s Choice Awards akan ditayangkan live oleh Global TV dari Studio 3 TMII Jakarta pada Rabu 17 Mei 2017 mulai pukul 19.00 WIB. Anak-anak sudah bisa menentukan pilihannya, voting sudah dimulai sejak 17 April 2017 dan terus berjalan hingga 17 Mei 2017.

Dalam penyelenggaraan tahun ini ada enam kategori pemenang yang diperebutkan, terdiri dari Komedian Favorit, Penyanyi Favorit, Bintang Film Favorit, Selebgram Favorit, Keluarga Artis Favorit dan Pembawa Acara Favorit.

Sementara itu, musisi yang akan memberi kemeriahan acara selain Agnez Mo adalah Wizzy, GAC, Rendy Pandugo, Cita Citata, JAZ, dan Boy William. Tiga finalis The Voice Kids Indonesia Christo, Raffi, dan Jane pun ikut memeriahkan acara, termasuk penampilan special dari GRLBAND, runner up The Next Boy/Girl Band asal Belanda.