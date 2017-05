FOTO: Nagita Slavina Pamer Momen Rafathar Bertemu Kembarannya

Papa makasih ya udah isi suara gitar yang keren buat Lagu Dan Musik di OST Film @rafatharmovie ... Rafathar pasti seneng banget Kalo udh besar dan mengerti seuatu hari nanti di Filmnya dibantu diisi dikelilingi orang" yang mencintai Rafathar ❤️ u Papa 🎼🎸

A post shared by Raffiahmad Nagitaslavina1717 (@raffinagita1717) on May 15, 2017 at 2:03am PDT