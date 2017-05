Mariah Carey & Nick Cannon Ketahuan Berkencan, Ciee Balikan?

LOS ANGELES - Maria Carey kembali memicu rumor kedekatan dengan mantan suami, Nick Cannon. Pelantun All I Want for Christmas Is You tertangkap tengah menikmati makan malam dengan mantan pembawa acara America's Got Talent tersebut saat merayakan Hari Ibu pada Minggu, 14 Mei lalu.

Mantan pasangan suami istri tersebut terlihat kebersamaannya saat di Nobu, Malibu. Mariah nampak mengenakan gaun mini tanpa lengan yang dipadupadankan dengan sepatu hak tinggi, sedangkan Nick mengenakan baju dengan motif diprint dan celana panjang.

Salah satu sumber mengatakan kalau anak-anak mereka selalu menginginkan kalau orangtua mereka dapat kembali bersama. Mereka pasti masih saling mencintai, dan Mariah menyadari bahwa tidak ada lelaki selain Nick yang memahami dirinya.

"Jelas anak-anak tidak menginginkan apapun lagi selain orangtua mereka kembali bersama. Mereka saling mencintai, dan Mariah menyadari kalau tidak ada lelaki yang memahaminya selain Nick," ucap sumber itu seperti yang dilansir pada laman Aceshowbiz.

Sumber kembali melanjutkan dan mengungkapkan kalau Nick pun tak pernah berhenti untuk mencintai Mariah. Dirinya bahkan cemburu ketika mendengar kalau mantan istrinya itu berkencan dengan pria lain.

"Nick tidak pernah mencintai Mariah. Dia cemburu saat tahu kalau Mariah mulai berkencan dengan pria lain," tambah sumber itu.