Pirates of the Caribbean 5 Diretas, Terancam Diputar Sebelum Resmi Dirilis

Pirates of the Caribbean 5 (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Kabar tak menyenangkan datang dari Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Film ke-5 seri Pirates of the Caribbean itu dikabarkan telah dicuri hacker yang mengancam akan membocorkannya sebelum rilis resmi.

Chief Executive Walt Disney, Bob Iger memberitahukan kabar tak enak itu pada Senin 15 Mei 2017 di New York. Dalam pernyataannya, Iger mengatakan jika hacker telah menglaim mencuri sebuah film mereka dan mengancam akan merilisnya jika Warner Bros tak memberi tebusan sesuai permintaan mereka.

Iger memang tak menyebut secara langsung bahwa film yang dicuri adalah Pirates of the Caribbean 5. Namun karena tebusan yang diminta bergaya seperti permintaan seorang perompak atau bajak laut, publik pun meyakini jika yang dicuri adalah Pirates of the Caribbean 5.

Dilansir LA Times, seorang sumber yang mengaku sebagai orang dalam Disney membocorkan jika film yang dicuri memang seri terakhir Pirates of the Caribbean. Namun sumber tak bicara jauh soal tebusan yang diminta oleh hacker.

Ini bukanlah pertama kalinya perusahaan film Hollywood diancam oleh hacker yang mencuri film atau seri mereka. Sebelumnya, Netflix mengalami serupa saat akan merilis season terbaru Orange is the New Black.

Sementara itu, Pirates of the Caribbean 5 akan mulai diputar di bioskop Amerika 26 Mei 2017 mendatang. Orlando Bloom dan Keira Knightly akan kembali menghidupkan karakter mereka sebelumnya bersama dengan Johnny Depp.