Zack Snyder Pastikan Kehadiran Wonder Woman 2 dan Batgirl

SHANGHAI – Wonder Woman menggelar world premiere perdananya di Shanghai, China pada 15 Mei 2017. Pada kesempatan itu, Zack Snyder mendeklarasikan jika Wonder Woman 2 akan diproduksi menyusul film pertama.

Zack Snyder said there will have WONDER WOMAN 2!Deborah Snyder said the next female super hero movie is Batgirl!@BatmanNewsCom