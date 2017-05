FOTO: Comeback Terbaru TWICE Berhasil Raih All-Kill

TWICE

SEOUL - Karya terbaru TWICE, berjudul Signal berhasil lagi meraih prestasi gemilang di tangga lagu Korea dengan hasil All-kill. Bukan pencapaian yang mudah, apalagi mengingat Jihyo cs berhasil menggeser PSY dengan I Luv It yang baru-baru ini juga dirilis.

Dengan lagu berjudul Signal, status All-Kill berhasil dicapai dengan mendapat posisi pertama di tujuh tangga lagu radio Korea Selatan. Jika Signal berhasil menempati posisi pertama di tangga lagu mingguan, mereka akan mendapat status Perfect All-Kill, yang dianggap sangat prestisius.

TWICE akan berhadapan dengan PSY (dengan I Luv It) dan variety show Sister's Slam Dunk season 2 (dengan Right?) yang juga akan memperebutkan posisi bergengsi itu.

Sementara itu, video klip Signal juga berhasil meraih lebih dari 8 juta views di hari pertama diunggah. Namun, rupanya hasil itu tidak sesuai dengan ulasan fans dan beberapa situs musik yang menempatkan mereka di posisi pertama tersebut.

Seperti dimuat di situs musik Melon, Signal hanya memperoleh skor 2,4 dari 5. Kolom komentar di laman Youtube video klip itu pun memuat lebih banyak perseteruan. Hal ini dikarenakan kualitas musik yang dianggap lebih buruk dibandingkan lagu-lagu TWICE sebelumnya, dan kegagalan para fans untuk mencapai 10 juta views dalam waktu sehari.

"Banyak orang mengeluh video klip ini tidak sampai 10 juta views dalam 24 jam. Maaf, tapi bukannya kalian harusnya senang bisa sampai 8,4 juta? Beberapa band kpop tidak dapat jumlah itu seumur hidup," tulis seorang netizen.

"Daripada menyebut lagu ini jelek, aku lebih suka bilang 'datar'. Ya, itu pendapatku. Aku tidak paham kapan lagu ini sampai chorus karena sangat datar. Tapi, ini seperti biasa, sih, dan penampilan mereka membantu. Tidak terlalu suka lagunya dan bukan fans TWICE juga, tapi, kalian bisa dislike lagu tapi jaga omongan kalian dan jangan kasar. Semoga berhasil promosinya, TWICE! ✌ ," tulis netizen lain.