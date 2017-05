Album "Turn Up the Quiet" Jadi Bukti Eksistensi Diana Krall

JAKARTA - Bagi penikmat musik jazz mungkin tak asing dengan nama Diana Krall yang pernah menyabet piala Grammy Award di tahun 2010. Penyanyi berusia 52 tahun ini membuktikan eksistensinya lewat album "Turn Up the Quiet" yang dirilis pada 5 Mei 2017.

Selain sebagai pembuktian, album ini juga menjadi momen reuni bersama produser yang telah membawanya kemenangan di panggung ajan musik bergengsi di dunia tersebut.

"Turn Up the Quiet album terbaru Diana Krall merayakan jazz dan Great American Songbook, sekaligus melakukan reuni bersama produser Grammy Award yang membawa kemenangan untuk Diana yaitu Tommy LiPuma," tulis surel yang diterima Okezone.

Perilisan album ini juga dirayakan dalam gelaran tur keliling beberapa negara mulai dari Amerika Serikat, Denmark, Belanda, Canada, Monaco, Italia, Prancis dan lainnya mulai dari 2 Juni - 8 Desember 2017.

Turn Up the Quiet terdiri dari 11 buah lagu. Diantaranya yaitu Like Someone In Love, Isn't It Romantic, L-O-V-E, Night and Day, I'm Confessin', Moonglow, Blue Skies, Sway, No Moon At All, Dream dan I'll See You In My Dreams.