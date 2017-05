Camila Cabello Umumkan Debut Album Perdana dengan Penuh Emosi

LOS ANGELES - Camila Cabello akhirnya mengumumkan debut album solo melalui media sosial. Album solo perdana Camila tersebut The Hurting, The Healing, The Loving.

Dilengkapi dengan sebuah pesan yang menyentuh, Camila menuliskan, “The hurting, the healing, the loving adalah kisah perjalanan saya dari kegelapan menuju cahaya, dari saat saya tersesat hingga saya menemukan diri saya lagi.”

Selain album tersebut, Camila juga mengumumkan single keduanya yang berjudul I Have Questions yang akan rilis pada tangal 19 Mei 2017 ini. “Kisah di balik album ini dimulai dengan lagu kedua yang akan Anda dengar yang berjudul 'I have questions' yang saya mulai di sebuah kamar mandi hotel saat tur setahun yang lalu. Saya benar-benar hancur pada saat itu, saya merasa sakit yang tidak nyaman. Saya tidak bisa menulis lagu lain selama enam bulan karena ketika menulis, berarti saya harus merasakan semuanya, dan saya belum siap untuk melakukan itu,” ungkapnya.

Mantan anggota grup Fifth Harmony itu kemudian mengungkapkan, memang hanya bisa menulis lagu sedih. Namun saat menjadi lebih bahagia, ia menyadari bahwa musik itu menyembuhkan.

“Ketika saya menjadi lebih bahagia dan bahagia, saya menyadari bahwa lagu-lagu terdengar semakin bahagia dan bahagia. Dan saya menyadari bahwa saya tidak membuat lagu hanya untuk membuat album lagi. Saya membuat proyek musik ini untuk penyembuhan,” jelas Camilla.

Dilansir Sindonews dari Aceshowbiz, wanita 20 tahun itu lantas mengakhiri pesannya dengan menuliskan, “Untuk ‘the hurting’, terima kasih telah mengajari saya bahwa bahkan jika di malam hari Anda membawa saya ke dalam samudra terdalam, saya akan tetap bangun di pagi hari. Untuk ‘the healing’, terima kasih untuk air mata yang akhirnya datang, mereka terasa seperti Tuhan. Untuk ‘the loving’, kamu bahkan lebih cantik dari yang kuingat”.