FOTO: Pasca-SHVR Ground Festival 2017, Above & Beyond Rindu Jakarta

JAKARTA – Above & Beyond resmi mengakhiri kunjungannya ke Jakarta, Senin 15 Mei 2017. Tetapi, salah satu bintang tamu terbesar di acara SHVR Ground Festival 2017 tersebut rupanya masih kurang puas setelah memanjakan telinga para fans di acara yang digelar di Arena JIExpo Kemayoran tersebut.

Dua personel mereka yaitu Tony McGuinness dan Jono Grant pun mengungkap kesannya selama berada di Jakarta melalui media sosial Twitter, Senin 15 Mei 2017. Saat Jono masih terkesan dengan ramainya panggung Jakarta, rupanya Tony menyesalkan kunjungannya terlalu singkat.

“Pemandangan Jakartaku yang terakhir. Selalu mengejutkan, selalu mengharukan, selalu terlalu singkat. Terima kasih sudah keluar & membuat kami tersipu #SHVRgroundFestival,” tulis Tony.

My last view of Jakarta. Always surprising, always uplifting, always too brief. Thanks for coming out & making us blush #SHVRgroundFestival pic.twitter.com/FKfJpduEf5