VIDEO: Afrojack Sukses Sihir Panggung SHVR Ground Festival 2017

JAKARTA – Penampilan Afrojack di panggung SHVR Ground Festival 2017 tidak lepas dari kata menakjubkan. Bagaimana tidak, energi penampilannya di panggung tidak hanya berhasil menyihir penonton ketika panggungnya digelar Sabtu 13 Mei 2017, namun juga dirinya sendiri.

“Hello Jakarta!” seru Afrojack di panggung bertema Tokyo Night Out itu.

Pada panggung Frozen Empire Stage, Afrojack memang artis yang paling dinanti. Pasalnya, dirinya adalah salah satu artis internasional terbesar yang ada di panggung tersebut, diiringi dengan Above & Beyond yang tampil sebelumnya.

Penampilan Afrojack pun berhasil membuat para penonton berlompatan tiap kali dirinya melemparkan beat drop ke panggung.

Memang tidak salah jika DJ asal Belanda tersebut sering berada di top 10 dari daftar 100 DJ Top majalah DJ Mag. Rupanya, energi penonton juga sampai kepada Afrojack, yang kemudian berseru mengajak para penonton untuk ikut bergoyang seperti dirinya dari balik turntable.

“Lemme see your hands in the air right now!” seru Afrojack lagi.